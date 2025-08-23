Eberechi Eze deixa Crystal Palace e assina com Arsenal

Com Eze, o Arsenal ganha um armador habilidoso em espaços reduzidos e nas cobranças de falta, além de um driblador capaz de encontrar brechas diante das defesas mais sólidas.

"Eberechi é um jogador criativo e explosivo, dotado de grande habilidade técnica. Ele também é um jogador que sabe se destacar nos grandes jogos", disse o diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, citado no comunicado.

Londrino e torcedor do Arsenal na infância, Eze vestiu as cores do clube quando era menino, entre os 8 e os 13 anos, mas o time não o manteve em suas categorias de base.

Ele então seguiu carreira no Queens Park Rangers e, em 2020, se transferiu para o Crystal Palace, outro clube da capital britânica.

Na final da última Copa da Inglaterra, Eze marcou o gol que deu o título ao Crystal Palace contra o Manchester City.

Em agosto deste ano, ele também conquistou outro troféu vestindo a camisa do Palace: a Community Shield (Supercopa da Inglaterra), derrotando o Liverpool.