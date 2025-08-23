Espanha vislumbra fim dos incêndios, Portugal perde mais um bombeiro

O fim dos grandes incêndios que assolaram a Espanha durante duas semanas, que deixaram quatro mortos e devastavam mais de 350.000 hectares, "está muito mais próximo", afirmou neste sábado (23) a diretora espanhola de Proteção Civil e Emergências, enquanto Portugal anunciou a morte de um bombeiro, sua quarta vítima das chamas.

"Já falta menos e o fim está muito mais próximo" na Espanha, explicou Virginia Barcones à televisão pública TVE, ressaltando que os incêndios são muito "traiçoeiros" e que "é preciso fazer um último esforço para acabar com esta situação terrível".

Barcones explicou que restam "18 incêndios florestais ativos, destes, 17 estão em situação operacional 2" ? representando um perigo para pessoas e residências ? e preocupa "especialmente" o de Igüeña, na província de León, região noroeste de Castilla y León.