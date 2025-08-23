EUA planeja deportar salvadorenho para Uganda, denunciam advogados

O governo dos Estados Unidos planeja deportar para Uganda na próxima semana um cidadão de El Salvador que está no centro da guerra do presidente Donald Trump contra a imigração ilegal, denunciaram neste sábado advogados do salvadorenho, que pediram aos tribunais para rejeitar o caso contra Kilmar García.

Os advogados argumentaram em documento que se trata de uma tentativa de punir García por ter impugnado sua deportação inicial para El Salvador.

A tentativa de deportar García para Uganda, que assinou um acordo com os Estados Unidos para receber imigrantes sem documentos, aumenta a polêmica em torno do caso, que se tornou emblemático da luta de Trump contra a imigração ilegal e, segundo seus críticos, das suas violações das leis.