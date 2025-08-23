Ex-presidente do Sri Lanka é internado em UTI após ser preso

No entanto, informou que o estado atual de Wickremesinghe é "estável".

O ex-mandatário, a figura mais proeminente da oposição, foi transferido para o principal hospital do país devido à deterioração de sua saúde e à falta de instalações adequadas para seu tratamento na prisão, informou um porta-voz do sistema prisional.

Legisladores da oposição que o visitaram no início do dia na prisão informaram que ele estava de bom humor.

Um tribunal em Sri Lanka decretou na sexta-feira a prisão preventiva do ex-presidente como parte de uma campanha anticorrupção promovida desde a chegada ao poder, em setembro, de um governo de esquerda.

Wickremesinghe foi acusado de usar fundos públicos para financiar uma visita privada ao Reino Unido em setembro de 2023, enquanto voltava de participar da cúpula do G77 em Havana e da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Os crimes acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa máxima de três vezes o valor dos fundos desviados, estimados em 16,6 milhões de rúpias (cerca de 300 mil reais).