Junta militar da Guiné suspende três dos principais partidos da oposição

A junta no poder na Guiné suspendeu, por 90 dias, três dos principais partidos do país, incluindo o do ex-presidente Alpha Condé, segundo uma decisão a qual a AFP teve acesso, em uma nova medida restritiva dos militares antes de um referendo constitucional.

Esta decisão do Ministério da Administração Territorial foi divulgada quando os principais partidos e organizações da sociedade civil deste país da África Ocidental convocaram manifestações a partir de 5 de setembro para denunciar, segundo eles, uma tentativa de usurpar o poder por parte do chefe da junta, o general Mamadi Doumbouya.

Além da Assembleia do Povo da Guiné (RPG), liderada por Condé, a ordem suspendeu a União das Forças Democráticas da Guiné (UFDG), do ex-primeiro-ministro Cellou Dalein Diallo, e o Partido da Renovação e do Progresso (PRP), de acordo com o texto do ministério.