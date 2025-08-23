Leverkusen de Ten Hag estreia na Bundesliga com derrota para o Hoffenheim (2-1)

Em sua primeira partida no comando do Bayer Leverkusen, o técnico holandês Erik ten Hag estreou neste sábado (23) com uma derrota em casa por 2 a 1 diante do Hoffenheim, na primeira rodada do Campeonato Alemão, na qual o Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na temporada passada, goleou o Werder Bremen por 4 a 1.

O ex-técnico do Ajax e do Manchester United, que chega a Leverkusen com a difícil tarefa de substituir Xabi Alonso - hoje no Real Madrid após sua passagem de sucesso pela Alemanha - começou bem, com o inglês Jarrell Quansah abrindo o placar aos seis minutos, em lance de bola parada.

O zagueiro de 22 anos, contratado junto ao Liverpool, cabeceou para o gol após uma cobrança de falta do espanhol Álex Grimaldo de dentro da área.