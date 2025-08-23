O 'Caribe da Baviera', nova vítima do turismo em massa

O Eibsee, um lago turquesa nos Alpes alemães conhecido como o "Caribe da Baviera", se tornou um destino turístico de massa. Agora, os visitantes precisam ter paciência nos congestionamentos, nos ônibus ou para estacionar.

São dez horas da manhã de segunda-feira e na estação de trem de Grainau, cerca de 30 pessoas aguardam o ônibus que as levará ao lago. O último já está cheio e um grupo precisa esperar o próximo.

Uma única estrada leva ao Eibsee e há apenas dois estacionamentos para acessar o teleférico do Zugspitze, o pico mais alto da Alemanha, então as vagas disponíveis são escassas.