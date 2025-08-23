Olympique de Marselha vence recém-promovido Paris FC (5-2) pela 2ª rodada da Ligue 1

O Olympique de Marselha, derrotado em sua estreia na Ligue 1 na visita ao Rennes, reagiu neste sábado (23), pela segunda rodada, vencendo em casa por 5 a 2 o recém-promovido Paris FC.

A vitória do OM veio após um susto. O time do sul da França abriu 2 a 0 com um gol de pênalti, convertido pelo inglês Mason Greenwood (18') e outro do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (25'). O Paris FC empatou por meio de Ilan Kebbal (28') e Moses Simon (58').

Aubameyang foi o responsável por apagar o fogo, colocando o Marselha novamente na frente, fazendo 3 a 2 aos (73') e o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (81') e o jovem Robinio Vaz (90'+6) fecharem o placar em 5 a 2.