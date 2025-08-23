Rússia reivindica captura de duas localidades na região ucraniana de Donetsk

A Rússia afirmou, neste sábado (23), que tomou duas localidades na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, intensificando a pressão militar no terreno, no momento em que aumentam os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para o conflito.

Em um comunicado no Telegram, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que capturou as localidades de Sredneye e de Kleban-Byk nesta região.

A tomada de Kleban-Byk marca um novo passo em direção à cidade de Kostiantynivka, um importante reduto na estrada que leva a Kramatorsk, um centro logístico ucraniano essencial na frente da região de Donetsk.