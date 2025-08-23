Secretário-geral da OEA pede coordenação e financiamento para apoiar o Haiti

Resposta: Precisamos reconstruir a confiança e convencer a comunidade internacional a empreender esse esforço juntamente com os haitianos, tanto os que estão no país quanto os da diáspora.

Propomos uma abordagem prática, onde cada país diz: "Posso ajudar com este elemento de reforma ou com outro aspecto". Espero que isso gere confiança de que existe um plano com um objetivo maior: melhorar a vida no Haiti, recuperar a economia e mitigar a insegurança o máximo possível.

P: Considera a coordenação e o financiamento como as duas chaves do seu plano. O que a OEA pode fazer em ambos os aspectos?

R: Precisamos saber quem faz o que no Haiti. Muitas vezes vimos esforços duplicados. Se tivéssemos trabalhado mais estreitamente, poderíamos ter tido um impacto maior.

Também precisamos de dinheiro. Você pode fazer o melhor plano, mas se não conseguir financiá-lo, é um plano vazio. Por isso, vou perguntar aos Estados-membros onde eles querem ajudar. Não precisa ser apenas com fundos, pode ser com experiência, colaboração, treinamento ou fortalecimento das instituições.

O Canadá e os Estados Unidos já fizeram muito, mas, na América Latina, há um interesse renovado em apoiar o Haiti. Precisamos aproveitar isso e gerar confiança de que o dinheiro será bem usado.