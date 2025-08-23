Shnaider e Alexandrova vão se enfrentar na final do WTA 500 de Monterrey

As tenistas russas Diana Shnaider e Ekaterina Alexandrova disputarão a final do Aberto de Monterrey de 2025 neste sábado (23), após eliminarem a americana Alycia Parks e a tcheca Marie Bouzkova nas semifinais, respectivamente.

Esta final será o segundo duelo entre Shnaider, terceira cabeça de chave, e Alexandrova, segunda cabeça de chave. Ekaterina venceu a final anterior na terceira rodada do torneio de Charleston deste ano.

Shnaider, de 21 anos, buscará seu quinto título de simples na carreira neste sábado. Ela conquistou os quatro anteriores em 2024: Hua Hin, Bad Homburg, Budapeste e Hong Kong.