Suspendem buscas por alpinista russa ferida em um pico no Quirguistão

As operações de busca para encontrar uma alpinista russa bloqueada há 11 dias na montanha mais alta do Quirguistão foram suspensas indefinidamente neste sábado (23) devido às condições meteorológicas, após os socorristas classificarem a operação como "impossível".

Natalia Nagovitsyna, que completou 48 anos em 20 de agosto, quebrou a perna em 12 de agosto durante a sua escalada ao Pico Vitória (7.439 metros), uma das montanhas mais perigosas da Ásia Central, quando estava a cerca de 7.000 metros de altura, segundo as autoridades quirguizes.

Um alpinista italiano, Luca Sinigaglia, morreu em 15 de agosto ao tentar salvá-la. Socorristas italianos foram ao local de helicóptero para tentar recuperar seu corpo, informou o Ministério das Relações Exteriores da Itália.