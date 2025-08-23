Swiatek minimiza seu status de favorita antes do US Open

"Honestamente, acho que não faz sentido dizer que alguma é a favorita", disse neste sábado a campeã do Aberto dos Estados Unidos de 2022.

Swiatek terá na número um do mundo e atual campeã, a bielorrussa Aryna Sabalenka, como sua grande rival a ser batida.

"Eu não diria que o tênis feminino é imprevisível, porque há algumas jogadoras que estão consistentemente entre as melhores e estamos provando que podemos jogar bem ao longo da temporada. Mas há muitas tenistas que jogam muito bem e podem vencer o torneio".

Swiatek acrescentou, no entanto, que se sente confortável lidando com a pressão das expectativas.

"Já me acostumei com as expectativas", disse ela. "Obviamente, depois de vencer tantas coisas, elas sempre estarão lá".

As vitórias de Swiatek em Wimbledon e Cincinnati sugerem que a ex-número um do mundo está se tornando uma ameaça mais consistente em superfícies rápidas, depois de ser considerada especialista em saibro no início de sua carreira.