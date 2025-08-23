'Tarde demais', lamentam palestinos após ONU declarar que há fome em Gaza

Com panelas e baldes nas mãos, uma multidão de palestinos desesperados precipitou-se neste sábado para conseguir arroz em um refeitório social de Gaza, um dia após a ONU declarar que há fome no território, devastado pelo conflito com Israel.

As imagens da AFP da maior cidade do território palestino, que Israel planeja tomar como parte da intensificação de sua ofensiva militar, mostram mulheres e crianças em meio ao caos, com dezenas de pessoas se empurrando e gritando para conseguir comida.

Uma criança raspou com as mãos alguns grãos que restavam em uma panela. "Não temos casa, nem comida, nem renda (...) então somos obrigados a recorrer aos refeitórios sociais, mas eles não matam nossa fome", disse Yusef Hamad, 58 anos, deslocado da cidade de Beit Hanun.