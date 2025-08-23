Texas adota mapa eleitoral para preservar maioria legislativa de Trump

O presidente americano, Donald Trump, pressionou a maioria republicana nas câmaras legislativas do Texas a modificar os distritos eleitorais do estado para reduzir as chances dos democratas assumirem o controle da Câmara dos Representantes federal nas eleições legislativas de 2026.

Este pleito será crucial para a segunda metade do mandato do magnata, que busca consolidar a estreita maioria republicana atual na Câmara dos Representantes para continuar implementando sua agenda política.

Os democratas esperam, por sua vez, que a baixa popularidade de Trump os ajude a tomar o controle da câmara baixa do Congresso.

Para garantir que isto não ocorra, o presidente americano quer redesenhar os distritos eleitorais dos estados republicanos em favor dos candidatos conservadores e em detrimento dos democratas.

Desta forma, o Texas recorreu à técnica conhecida como "gerrymandering", que consiste na manipulação de distritos eleitorais. Este processo obteve um novo e desigual desenho que deve permitir à direita americana obter até cinco assentos adicionais no Congresso.

Resposta da Califórnia

A manipulação dos republicanos provocou uma grande polêmica no país e fez com que na Califórnia, o estado mais populoso dos EUA, os democratas respondessem com a mesma estratégia.