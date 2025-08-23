Tottenham inflige 1ª derrota ao Manchester City (2-0) pela 2ª rodada da Premier League

Primeiro, foi o brasileiro Richarlison, que superou os defensores adversários com velocidade, e seu cruzamento foi desviado de cabeça por Brennan Johnson para o fundo da rede (35').

O goleiro James Trafford, que voltou a ser titular no lugar do brasileiro Ederson, comprometeu as chances do seu time pouco antes do intervalo, quando o Tottenham recuperou a bola que havia sido mal afastada e o português João Palhinha marcou o segundo gol (45'+2).

"Falhamos em coisas simples com a bola. Claro que temos que melhorar, mas eu já disse isso depois (de jogar contra) o Wolves", admitiu Guardiola.

As entradas no segundo tempo de jogadores como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden e Rodri não alteraram a dinâmica da partida, com o City dominando, mas não conseguindo ameaçar o gol do italiano Guglielmo Vicario.

Ao contrário do City, tudo parece correr bem para a equipe do técnico do Tottenham, Thomas Frank, até o momento, que, após estrear no campeonato há uma semana com uma vitória maiúscula contra o Burnley (3 a 0), conquistou este segundo triunfo que a coloca provisoriamente no topo da tabela.

"A mentalidade é a chave. Precisamos ter essa mentalidade para vencer jogos como este", comemorou Frank.