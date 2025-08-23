Venus Williams volta ao US Open aos 45 anos: "O tênis está no meu DNA"

Venus Williams, que não jogava o US Open desde sua derrota na primeira rodada em 2023, retornou às competições em julho, após uma ausência de dezesseis meses, e venceu sua primeira partida no torneio de Washington antes de ser eliminada na segunda rodada.

Sua estreia no US Open aconteceu há 28 anos, quando tinha 17 anos, e em 1997 chegou à final, onde foi derrotada pela suíça Martina Hingis.

Esse foi o início de uma carreira impressionante, na qual conquistou sete títulos de simples (dois US Opens e cinco Wimbledons) e 14 títulos de duplas em torneios do Grand Slam.

"Amo meu trabalho, então é uma alegria estar aqui", disse ela sorrindo, em Nova York.

"Não joguei tanto quanto outras jogadoras, então é diferente para mim. Tento apenas me divertir, relaxar e ser a melhor versão de mim mesma", garantiu ela.

Com a aposentadoria se aproximando devido à idade, Venus Williams insistiu que o tênis foi, é e será sua vida.