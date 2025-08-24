Bombardeio israelense contra rebeldes huthis deixa ao menos dois mortos no Iêmen

O canal de televisão reportou que "vários ataques tiveram como alvo um posto de gasolina de uma companhia petrolífera na rua al Sitin" e uma "central elétrica" no sul de Saná, que já havia sido bombardeada por Israel há uma semana.

O Ministério da Saúde, controlado pelos huthis, informou duas mortes e 35 feridos nos ataques israelenses.

Uma fonte de segurança dos insurgentes disse à AFP que o ataque teve como alvo "o edifício de Segurança Municipal, situado no centro de Saná".

O exército israelense informou que "atacou infraestruturas militares do regime terrorista huthi" na capital, incluindo áreas próximas ao palácio presidencial, as centrais elétricas de Assar e Hezyaz e uma instalação de armazenamento de combustível, os quais são "utilizados para atividades militares" pelos insurgentes.

"Os ataques foram realizados em resposta aos repetidos ataques do regime terrorista huthi contra o Estado de Israel e seus civis, incluindo o lançamento de mísseis terra-terra e veículos aéreos não tripulados contra território israelense nos últimos dias", declarou o exército em um comunicado.

O Ministério da Defesa de Israel publicou uma foto que mostra o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, supervisionando a operação militar no Iêmen a partir de um bunker de comando.