Boxeador Chávez Jr. enfrentará em liberdade julgamento por ligações com narcotráfico no México

A Procuradoria-Geral não respondeu imediatamente a um pedido de informações sobre o caso por parte da AFP.

A acusação contra Chávez Jr. foi de "delinquência organizada" sem funções de hierarquia e possível participação na "introdução clandestina de armas ao México", acrescentou a defesa.

O advogado explicou que foram impostas "medidas muito rigorosas" ao atleta, como não sair do país, mas afirmou que ele "vai cumpri-las" de forma rigorosa.

Devido aos trâmites, sua saída em liberdade condicional pode levar horas.

Chávez, de 39 anos, foi detido em 2 de julho por autoridades migratórias dos Estados Unidos em Los Angeles acusado de mentir em sua solicitação de residência permanente neste país.

Ao saber de uma ordem de captura vigente no México, as autoridades americanas o entregaram em uma ponte fronteiriça de Sonora à Justiça mexicana, que o transferiu para o presídio de Hermosillo, capital do estado.