Djokovic sofre mas vence em sua estreia no US Open

O sérvio Novak Djokovic suou bastante para derrotar o americano Learner Tien neste domingo (24) em sua estreia no US Open, em um teste difícil contra um adversário com metade de sua idade.

Djokovic, de 38 anos, enfrentou momentos difíceis contra Tien, de 19 anos, com quedas e problemas no pé, mas acabou se impondo com parciais de 6-1, 7-6 (7-3) e 6-2.

O californiano, um dos jogadores mais promissores do tênis americano, desperdiçou um set point na segunda parcial em um momento em que Djokovic estava ofegante, aparentemente exausto fisicamente.