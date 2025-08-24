Embaixador dos EUA na França denuncia 'falta de ações' de Macron contra antissemitismo

O embaixador dos Estados Unidos na França, Charles Kushner, escreveu ao presidente Emmanuel Macron para denunciar o que considera "falta de ações" do seu governo no combate ao antissemitismo, somando-se às críticas do premier israelense, Benjamin Netanyahu.

Em carta ao chefe de Estado francês, ao qual a AFP teve acesso neste domingo, o embaixador expressa sua "preocupação profunda com a onda de antissemitismo na França e a falta de ações suficientes" do governo para combater o problema.

A carta, datada de segunda-feira, é divulgada após críticas de Netanyahu ao presidente francês, que acusou de "alimentar o fogo antissemita" ao pedir o "reconhecimento internacional" do Estado palestino.