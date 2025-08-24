Escavadeiras arrancam centenas de árvores de palestinos na Cisjordânia

Ele acrescentou que já começou a replantar suas árvores, enquanto outros moradores trabalhavam com o mesmo objetivo na manhã deste domingo.

A terra de vários campos situados ao redor da aldeia parecia revolvida, constatou um fotógrafo da AFP.

Várias escavadeiras percorriam as elevações de Al Mughayyir, uma delas exibindo uma bandeira israelense, enquanto abaixo da localidade veículos militares israelenses estavam estacionados.

"O objetivo é controlar e forçar as pessoas a emigrar", comentou Ghasan Abu Aliya, responsável por uma associação agrícola local, e acrescentou que "é o começo e isso se ampliará para toda a Cisjordânia".

Vários moradores indicaram que a operação começou na quinta-feira, e uma ONG palestina de defesa de prisioneiros registrou 14 detenções na localidade em três dias.

Consultado pela AFP, o exército israelense respondeu que está coletando informações sobre os fatos.