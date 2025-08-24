Everton inaugura seu novo estádio com vitória sobre o Brighton (2-0)

Iliman Ndiaye fez história no Everton ao se tornar o primeiro artilheiro oficial no novo estádio, marcando aos 23 minutos, três meses após fazer o último gol em Goodison Park, o estádio onde o time jogava desde 1892.

O atacante da seleção senegalesa completou um cruzamento de Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City.

O próprio Grealish também deu a assistência para o segundo gol, marcado por James Garner no início do segundo tempo (52') com um belo chute de longa distância.

Grealish registrou, assim, o mesmo número de assistências em uma única tarde que em suas duas últimas temporadas no Manchester City, onde havia dado duas assistências em 40 partidas.

Ele foi substituído nos acréscimos e foi aplaudido de pela primeira vez pelos novos torcedores.

A outra estrela da tarde foi o goleiro Jordan Pickford, que fez uma defesa decisiva diante de Matt O'Riley após um passe errado do zagueiro James Tarkowski. Depois, aos 77 minutos, ele defendeu um pênalti cobrado por Danny Welbeck.