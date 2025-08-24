França convoca embaixador dos EUA após comentários sobre antissemitismo

A França convocou nesta segunda-feira (25) o embaixador dos Estados Unidos no país, Charles Kushner, após comentários que considerou "inaceitáveis" sobre o presidente francês, que o diplomata acusou de "falta de ações suficientes na luta contra o antissemitismo".

"As afirmações do embaixador são inaceitáveis. Vão de encontro ao direito internacional, em particular o dever de não interferir nos assuntos internos dos Estados, previsto na Convenção de Viena de 1961, que rege as relações diplomáticas", expressou o Ministério das Relações Exteriores da França.

Em carta dirigida ao presidente francês, à qual a AFP teve acesso neste domingo, o embaixador expressa sua preocupação profunda com a onda de antissemitismo na França e a falta de ações suficientes" do governo para combater o problema.