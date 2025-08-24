Giroud marca nos acréscimos e Lille vence Monaco na 2ª rodada da Ligue 1

O astro recebeu um passe dentro da área, na altura da marca do pênalti, dominou a bola com o pé direito, de costas para o gol, e, após girar, chutou de pé direito para o fundo da rede (90'+1).

É o segundo gol em dois jogos do maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa, que fará 39 anos em pouco mais de um mês e retornou à Ligue 1 nesta temporada após mais de uma década de carreira de sucesso na Inglaterra, Itália e Estados Unidos.

Giroud ainda poderia ter fechado o placar com dois gols, mas perdeu um pênalti nos instantes finais da partida.

Com este triunfo, o Lille, que começou a temporada empatando na visita ao Brest, assume a 5ª colocação com quatro pontos, atrás apenas das quatro equipes que conquistaram duas vitórias: Lyon, Paris Saint-Germain, Toulouse e Strasbourg.

Essas duas equipes venceram Brest (2 a 0) e Nantes (1 a 0), respectivamente, neste domingo.

Na primeira partida do dia, o Lorient goleou o Rennes por 4 a 0.