Hamburgo empata com Gladbach (0-0) em seu retorno à Bundesliga

Mais de sete anos após sua última partida na Bundesliga, o Hamburgo retornou à primeira divisão da Alemanha neste domingo (24), com um empate sem gols contra o Borussia Mönchengladbach.

Até o dia 12 de maio de 2018, o Hamburgo era o único clube alemão a participar de todas as edições da Bundesliga desde sua criação em 1963, mas ao final da temporada 2018-2019 sofreu seu primeiro rebaixamento.

Foi somente em maio passado que o tradicionalíssimo clube, campeão europeu em 1983, conseguiu seu tão esperado retorno à elite após sete anos na segunda divisão.