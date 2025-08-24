Incêndios devastam uma Espanha envelhecida

"Seu maior medo" era de que tudo o que tinham "pudesse pegar fogo", diz à AFP a prefeita de Benavente, Beatriz Asensio, sobre os muitos idosos que acabaram em um abrigo desta cidade após terem sido desalojados devido aos incêndios na Espanha que afetaram, sobretudo, áreas rurais com um grande contingente de pessoas mais velhas.

Asensio passeia e permanece atenta a tudo o que for necessário neste abrigo, improvisado em um centro comercial e transformado em um cartão-postal demográfico da província de Zamora: uma grande maioria de pessoas idosas que passa o tempo conversando, jogando dominó, cartas e assistindo a filmes.

Zamora, na região de Castilla y León, é a província da Espanha com a maior proporção de pessoas com mais de 80 anos (12,29% da população), seguida pela vizinha Ourense (12,14%), na Galícia, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.