Índia planeja grande corte de impostos diante da ameaça tarifária de Trump

As tarifas de Trump dependerão do avanço incerto das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e da possibilidade de a Índia encontrar um fornecedor alternativo de petróleo antes do prazo de 27 de agosto imposto pelo presidente americano.

A medida gera apreensão na quinta maior economia do planeta e exportadores indianos alertam para declínio nos pedidos e perda de empregos se o aumento tarifário se confirmar.

Para amortecer o impacto, Modi prometeu "reduzir a carga tributária sobre as pessoas comuns" em discurso anual na semana passada por ocasião do Dia da Independência da Índia. Sua proposta de reduzir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) deve reduzir o preço de diversos produtos, segundo economistas.

O imposto atual funciona com uma estrutura de quatro faixas que variam de 5% a 28%. Pela reforma proposta por Modi, a maioria dos produtos ficaria em apenas dois níveis: 5% e 18%.

O primeiro-ministro qualifica a medida como um "presente diwali", em referência ao festival hindu das luzes, período de grande consumo.

- Economia importante -

Especialistas calculam que a reforma pode estimular a demanda, embora reduza a arrecadação entre 13 e 17 bilhões de dólares (cerca de 71,5 a 93,5 bilhões de reais).