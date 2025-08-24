Líder de oposição sugere unidade a Netanyahu para salvar reféns em Gaza

O líder de um partido de oposição em Israel ofereceu, na noite de sábado (23), ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, formar um governo de unidade nacional para facilitar a libertação dos reféns em Gaza e evitar a intransigência da extrema direita no poder.

"Faço um apelo a Netanyahu, Yair Lapid e Avigdor Lieberman: é hora de formar um governo para a libertação dos prisioneiros", declarou também o ex-ministro da Defesa israelense Benny Gantz, líder do partido União Nacional (centro-direita).

Os reféns foram capturados durante o ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.