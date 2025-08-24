No dia de sua independência, Ucrânia ataca Rússia com drones

As possibilidades de paz neste conflito e os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para organizar uma cúpula entre os mandatários de Rússia e Ucrânia foram paralisados na sexta-feira, quando o ministro russo das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, descartou qualquer encontro imediato entre Putin e Zelensky, afirmando que "não há nenhuma reunião prevista".

Lavrov voltou a insistir em uma entrevista divulgada neste domingo pelo canal público Rossia.

O chanceler russo acusou as potências ocidentais de "buscar um pretexto para impedir as negociações", e Zelensky de "teimar, impor condições e reivindicar qualquer forma um encontro imediato" com Putin.

A guerra, que está em curso há três anos e meio e já deixou dezenas de milhares de mortos, encontra-se atualmente em um impasse, embora a Rússia tenha obtido avanços recentes em uma ofensiva desgastante que inclui a tomada de duas localidades da região oriental de Donetsk no sábado.

- Necessidade de uma "paz justa" -

Neste domingo, a Ucrânia lançou novos ataques de drones em território russo. Um deles foi abatido sobre a usina nuclear de Kursk e explodiu ao cair, causando um incêndio na instalação.