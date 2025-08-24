Recente onda de calor na Espanha foi a mais intensa desde que há registros

De acordo com a agência, desde 1975 foram registradas 77 ondas de calor na Espanha, das quais seis tiveram uma anomalia de 4°C ou mais. No entanto, cinco delas ocorreram desde 2019, um indicativo do agravamento destes fenômenos.

A onda de calor se estendeu de 3 a 18 de agosto, e o período entre 8 e 17 deste mês "foi o conjunto de dez dias consecutivos mais quente registrado na Espanha desde, pelo menos, 1950", revelou a Aemet.

Segundo estimativas do Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII), mais de 1.100 mortes podem ser atribuídas a esta recente onda.

O número exato chega a 1.149, segundo o sistema "MoMo" do ISCIII, que estuda as variações da mortalidade geral diária em relação ao que seria esperado de acordo com as séries históricas.

Em seguida, integra os fatores externos que podem explicar esta diferença. Entre eles, figuram, em particular, as temperaturas comunicadas pela Aemet.

O sistema não pode estabelecer uma causalidade absoluta entre as mortes registradas e as condições climáticas, mas os números constituem a melhor estimativa do balanço de mortes em que a onda de calor pode ter sido o fator decisivo.