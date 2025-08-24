Ressaca deixa um morto e fecha 88 portos no Peru

O Peru fechou neste domingo (24) 88 dos seus 122 portos, devido a fortes ondas provocadas por ventos intensos associados ao anticiclone do Pacífico Sul, que deixaram um morto, segundo autoridades.

A medida, de caráter preventivo, inclui a suspensão de toda a atividade pesqueira e esportiva, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes e danos materiais.

As ondas causaram a morte de um marinheiro, que caiu de um barco de patrulha em Puerto Pimentel, a 780 km de Lima, informou a marinha de guerra.