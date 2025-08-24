Sabalenka estreia forte em sua defesa do título do US Open

Sabalenka, campeã do torneio de 2024 e finalista de 2023, busca se tornar a primeira tenista a repetir o título desde as três vitórias consecutivas de Serena Williams entre 2012 e 2014.

Contra Masarova, a bielorrussa foi melhorando ao longo de um primeiro set difícil, onde se recuperou da primeira quebra da partida, dando a Masarova uma vantagem de 3-2.

Sabalenka devolveu a quebra imediatamente e evitou o tie-break no último momento para vencer o acirrado set.

No início do segundo set, Masarova desperdiçou três oportunidades de quebra, o que a deixou abalada e sem energia diante da poderosa direita de Sabalenka, que lhe permitiu vencer apenas um game.

A bielorrussa mostrou uma enorme consistência este ano em torneios de Grand Slam, com duas finais, no Aberto da Austrália e em Roland Garros, e uma semifinal em Wimbledon, mas sem conseguir adicionar um troféu importante à sua galeria.

