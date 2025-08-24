Trump enfrenta democratas com planos de mobilização da Guarda Nacional

Citando funcionários da Defesa, a imprensa americana noticiou hoje que a Guarda Nacional vai começar a portar armas de fogo na capital.

Em junho, o presidente ordenou o envio de cerca de 5.000 soldados a Los Angeles, inicialmente para reprimir protestos contra as operações anti-imigrantes. A medida gerou fortes críticas do governador da Califórnia, Gavin Newsom, considerado um possível candidato democrata à Presidência em 2028.

A imprensa americana também informou que o governo federal planeja um envio sem precedentes de milhares de efetivos da Guarda Nacional a Chicago, terceira maior cidade do país.

Wes Moore disse hoje à rede de TV CNN que havia convidado Trump para caminharem juntos pelas ruas de Baltimore, a fim de deixar claros "esses clichês, essa ignorância e essas táticas de medo dos anos 1980" usadas pelo presidente.

"Preferiria muito mais que Moore limpasse esse desastre", respondeu o presidente, que mencionou o que considera um "péssimo" histórico do governador em matéria de combate à criminalidade

Moore rebateu com a afirmação de que a taxa de homicídios em Maryland diminuiu mais de 20% em seu mandato.