Trump planeja enviar Guarda Nacional para Chicago, diz jornal

O governo de Donald Trump está há semanas planejando o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago como parte de uma ofensiva ampliada contra o crime e a imigração, segundo relatos da mídia americana.

O Pentágono tem elaborado planos que poderiam mobilizar vários milhares de membros da Guarda Nacional para a terceira maior cidade do país em setembro, informou o The Washington Post, citando funcionários não identificados familiarizados com o assunto.

O Pentágono se recusou a confirmar os relatos.