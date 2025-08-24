Venezuela liberta oito opositores

As autoridades da Venezuela libertaram na madrugada de domingo (24) oito opositores, dois deles com nacionalidade italiana, e concederam prisão domiciliar para outros cinco, informou uma ala da oposição que costuma negociar liberações com o governo.

A maioria dos libertados havia sido acusada em um caso de suposta corrupção em prefeituras administradas pela oposição, denunciadas pelo governo no início do ano.

Entre o grupo também se encontra o ex-deputado Américo De Grazia, detido após a crise desencadeada pela reeleição do presidente Nicolás Maduro, em 2024.