Vice-presidente dos EUA diz que Rússia fez 'concessões significativas' a Trump sobre Ucrânia

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, rejeitou as sugestões de que Moscou estaria impedindo um acordo de paz com a Ucrânia, e afirmou que a Rússia fez "concessões significativas" ao presidente americano, Donald Trump, sobre suas exigências para acabar com a guerra.

"Acho que os russos fizeram concessões significativas ao presidente Trump pela primeira vez em três anos e meio deste conflito", declarou Vance no programa de entrevistas exibido aos domingos na NBC "Meet the Press with Kristen Welker".

"Na verdade, eles têm estado dispostos a ser flexíveis em algumas de suas demandas centrais", disse.