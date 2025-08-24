Vietnã vai evacuar 300 mil pessoas devido a tufão Kajiki

O Vietnã anunciou neste domingo (24) a retirada de mais de 325.500 pessoas de cinco províncias costeiras e cancelou mais de 10 voos nacionais diante da aproximação do tufão Kajiki, previsto para atingir a costa leste do país na segunda-feira.

Escolas e prédios públicos foram transformados em abrigos temporários. Companhias aéreas como Vietnam Airlines e Vietjet cancelaram mais de dez voos.

As autoridades do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente alertaram que "a situação é extremamente perigosa e insegura para veículos ou estruturas como barcos turísticos ou de pesca, e instalações de aquicultura".