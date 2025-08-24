Villarreal goleia Girona (5-0) e assume liderança provisória do Espanhol

O Villarreal assumiu provisoriamente a liderança do campeonato espanhol neste domingo (24) ao golear o Girona por 5 a 0 em La Cerámica, pela segunda rodada, enquanto Real Sociedad e Espanyol empataram por 2 a 2 em Anoeta.

O clube de Castellón continua em boa fase e atualmente supera na tabela o Barcelona, que venceu sua segunda partida de LaLiga no sábado, contra o Levante (3 a 2) e também têm seis pontos, mas um saldo de gols inferior ao do 'Submarino Amarelo' (+7 contra +4).

Os jogadores comandados pelo técnico Marcelino atropelaram o Girona com três gols do canadense Tajon Buchanan (16', 28' e 64') e gols do marfinense Nicolas Pepe (7') e Rafa Marín (25').