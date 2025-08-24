Zelensky insiste em se reunir com Putin diante de estancamento de conversas de paz

Horas antes, em entrevista ao canal público Rossia, o chanceler russo, Sergei Lavrov, criticou o líder ucraniano por "teimar, impor condições e exigir um encontro imediato, seja como for", com Putin. Também acusou as potências ocidentais de buscar "um pretexto para impedir as negociações, lançadas pelos presidentes" russo e americano.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, negou que Moscou esteja impedindo um acordo de paz com a Ucrânia, e disse que a Rússia fez "concessões significativas" ao presidente americano, Donald Trump, sobre suas exigências para encerrar a guerra.

Em Kiev, as comemorações da independência foram marcadas pela participação do enviado americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, e do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. "Juntos, nós, ucranianos, e nossos parceiros nos esforçamos para empurrar a Rússia para a paz", disse Zelensky.

Iniciada há três anos e meio, a guerra, que já deixou dezenas de milhares de mortos, encontra-se em ponto-morto, embora a Rússia tenha conseguido avanços recentes na frente oriental.

- Localidades recuperadas -

O comandante-chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Sirski, afirmou hoje que suas tropas recuperaram o controle de três aldeias em Donetsk, ocupada por forças russas. A Ucrânia também fez hoje novos ataques com drones ao território russo.