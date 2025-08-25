Ano letivo começa em Washington marcado pro medo de operações anti-imigrantes

A moradora Helena Bonde, de 36 anos, se aproximou de uma escola primária em sua cadeira de rodas para apoiar famílias de imigrantes que, segundo ela, foram aterrorizadas pelas operações policiais.

"Todos realmente queriam ajudar de alguma forma concreta e útil, e contribuir para que as famílias se sentissem um pouco mais seguras", disse Bonde à AFP.

O Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) afirmou que não tomaria medidas contra as escolas de Washington nesta segunda-feira.

No entanto, não descartou realizar inspeções nas escolas sobre o bem-estar de crianças sem documentos e desacompanhadas que, segundo a administração Trump, precisam ser resgatadas de redes de tráfico sexual e trabalho forçado.

Na segunda-feira, "não se verá agentes do ICE realizando operações ou batidas", declarou o chefe do ICE, Todd Lyons, à NBC News na semana passada. "Mas nosso objetivo é encontrar essas 300 mil crianças sem documentos e os menores que chegaram aqui durante a última administração".

- "Trata-se da sua aparência" -

Selene, uma organizadora comunitária mexicano-americana, admitiu que pensou em não enviar a filha à escola, porque mesmo famílias latinas residentes legalmente nos Estados Unidos têm sido alvo de perseguição e detenção.