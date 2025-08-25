Assessor de Trump afirma que EUA pode ter participações em outras empresas depois da Intel

O assessor respondia a uma pergunta sobre se um acordo anunciado recentemente, no qual o governo dos Estados Unidos terá uma participação acionária de 10% na Intel, foi o início de esforços mais amplos para movimentos similares em outras indústrias que o Executivo tem financiado.

Segundo o acordo com a Intel, o governo receberá 433,3 milhões de ações ordinárias, uma participação de 9,9% no capital da empresa, disse a empresa em comunicado anterior.

Isso equivale a 8,9 bilhões de dólares (48 bilhões de reais), financiados parcialmente por 5,7 bilhões (31 bilhões de reais) em subsídios concedidos -mas ainda não pagos- sob a Lei de CHIPS, aprovada durante o mandato de Joe Biden, que Trump criticou.

Hassett disse nesta segunda-feira que "no passado, o governo federal esteve distribuindo dinheiro" para as empresas.

Ele afirmou que, com base em acordos como o alcançado com a Intel, as ações do governo "não têm direitos de voto".

Isso implica que o governo dos Estados Unidos planeja manter-se à margem de como as empresas são administradas.