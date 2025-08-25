Ataque israelense contra hospital de Gaza deixa 15 mortos, incluindo quatro jornalistas

A emissora Al Jazeera (Catar) anunciou que Mohammad Salama, um de seus fotógrafos e cinegrafista, faleceu no local, duas semanas após as mortes de quatro repórteres e dois colaboradores da rede em um ataque direcionado das forças israelenses, que acusaram um deles de ser integrante ativo do movimento islamista palestino Hamas.

A agência de notícias canadense-britânica Reuters informou que um dos jornalistas falecidos e um dos feridos integravam sua equipe.

"Estamos consternados com a morte do colaborador da Reuters Hussam al-Masri e pelos ferimentos sofridos por outro de nossos colaboradores, Hatem Khaled, nos ataques israelenses contra o hospital Nasser de Gaza hoje", declarou um porta-voz da agência.

A agência americana Associated Press (AP) afirmou estar "chocada e triste" com a morte de Mariam Dagga, 33 anos, uma jornalista visual que colaborava com a empresa desde o início da guerra.

O Exército israelense informou que efetuou um "ataque na área do hospital Nasser" e acrescentou que "lamenta qualquer dano causado a pessoas não envolvidas e que não tem jornalistas como alvos".

Com as restrições impostas por Israel aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso ao território, a AFP não consegue verificar com fontes independentes os números e as alegações da Defesa Civil ou do Exército israelense.