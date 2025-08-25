Athletic Bilbao vence Rayo Vallecano (1-0) e se junta aos líderes do Espanhol

Duas vitórias nas duas primeiras partidas. O Athletic Bilbao, após derrotar o Rayo Vallecano (1 a 0) em San Mamés nesta segunda-feira (25), obteve seu melhor início de temporada no campeonato espanhol desde 2013.
Com seis pontos em duas partidas, o time basco, que disputará a Liga dos Campeões, está empatado na liderança da tabela com Villarreal, Barcelona e Real Madrid, as outras equipes que conseguiram fazer uma campanha 100% neste início de temporada.
O Getafe pode se juntar ao seleto grupo ainda nesta segunda-feira se vencer o Sevilla na última partida do dia.
O único gol da partida saiu no segundo tempo (66'), num pênalti sofrido e convertido pelo talentoso meia-atacante Oian Sancet, que retornou à equipe após três semanas afastado devido a uma lesão no joelho sofrida em um amistoso contra o Liverpool.
Com um chute rasteiro no centro do gol, ele superou o goleiro argentino Augusto Batalla.
O Rayo Vallecano, comandado pelo técnico Iñigo Pérez, ex-jogador do Athletic, havia vencido o Girona por 3 a 1 em sua estreia na LaLiga e chegava nesta segunda-feira a San Mamés, em Bilbao, após derrotar por 1 a 0 o Neman Grodno, na Bielorrússia, no jogo de ida do mata-mata que classifica para a Conference League.
--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:
- Sexta-feira:
Betis - Alavés 1 - 0
- Sábado:
Mallorca - Celta Vigo 1 - 1
Atlético de Madrid - Elche 1 - 1
Levante - Barcelona 2 - 3
- Domingo:
Osasuna - Valencia 1 - 0
Villarreal - Girona 5 - 0
Real Sociedad - Espanyol 2 - 2
Real Oviedo - Real Madrid 0 - 3
- Segunda-feira:
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 1 - 0
Sevilla - Getafe
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7
2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4
3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4
4. Athletic Bilbao 6 2 2 0 0 4 2 2
5. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1
6. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1
7. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2
8. Rayo Vallecano 3 2 1 0 1 3 2 1
9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0
10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0
11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0
12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0
13. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1
14. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1
15. Celta Vigo 1 2 0 1 1 1 3 -2
16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3
17. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1
18. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2
19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7
./bds/iga/raa/aam/cb
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.