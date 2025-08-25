Athletic Bilbao vence Rayo Vallecano (1-0) e se junta aos líderes do Espanhol

Duas vitórias nas duas primeiras partidas. O Athletic Bilbao, após derrotar o Rayo Vallecano (1 a 0) em San Mamés nesta segunda-feira (25), obteve seu melhor início de temporada no campeonato espanhol desde 2013.

Com seis pontos em duas partidas, o time basco, que disputará a Liga dos Campeões, está empatado na liderança da tabela com Villarreal, Barcelona e Real Madrid, as outras equipes que conseguiram fazer uma campanha 100% neste início de temporada.

O Getafe pode se juntar ao seleto grupo ainda nesta segunda-feira se vencer o Sevilla na última partida do dia.