Bombeiros avançam no combate aos incêndios na Espanha

Os bombeiros avançam, nesta segunda-feira (25), na luta contra incêndios florestais na Espanha, atingida nas últimas semanas pelo fogo que já deixou quatro mortos e destruiu mais de 350.000 hectares, indicou a diretora da Proteção Civil e Emergências, Virginia Barcones.

"Está sendo lento, mas como veem, a evolução está sendo favorável na maior parte dos incêndios", disse Barcones em coletiva de imprensa, alertando que "as reproduções (das chamas) estão nos dando muitíssimos problemas".

Ainda há 14 incêndios florestais ativos classificados como nível operacional 2, o que significa que representam um perigo para as pessoas e casas, frente aos 21 da semana passada.