Bukele defende novas regras de disciplina escolar em El Salvador

"As medidas de disciplina nas escolas buscam evitar que essa tragédia volte a ocorrer", acrescentou o presidente na rede X.

Junto a um vídeo em que aparecem estudantes do ensino médio fazendo sinais de gangues com as mãos, Bukele escreveu: "assim eram os centros educacionais em nosso país antes".

Antes da "guerra", as gangues Mara Salvatrucha e Barrio 18 assediavam estudantes para que se juntassem a essas facções e ameaçavam professores para que não os denunciassem.

O presidente indicou que as novas regras deverão ser respeitadas "apesar das críticas".

No domingo, a ministra e capitã das Forças Armadas adicionou novas regras de "cortesia escolar" às normas disciplinares, e os alunos que não as respeitarem correm o risco de repetir de ano.

As normas de cortesia, que entrarão em vigor em 1º de setembro, incluem saudar o professor ao entrar na sala de aula, dizer "por favor" ao fazer um pedido e agradecer.