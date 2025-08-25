Candidato boliviano Rodrigo Paz apoia ações para que Venezuela recupere 'democracia'

O candidato presidencial de centro-direita Rodrigo Paz, que venceu o primeiro turno das eleições na Bolívia, afirmou que a Venezuela vive sob uma "ditadura" e que apoia qualquer ação que ajude esse país a "recuperar sua democracia".

Em uma entrevista à AFP, o senador se referiu à operação antidrogas que os Estados Unidos lançaram frente às costas da Venezuela, após acusar o presidente Nicolás Maduro de liderar um cartel de narcotráfico.

Três destróieres lança-mísseis devem se posicionar nas próximas horas nos limites da fronteira marítima com o país caribenho.