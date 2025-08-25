Candidato presidencial Quiroga traça uma Bolívia de livre comércio e sem laços com Maduro

Quiroga propõe um plano de choque para superar a grave crise derivada da falta de dólares. Antigo rico produtor de gás, a Bolívia praticamente esgotou suas reservas para sustentar os subsídios aos combustíveis.

O país enfrenta escassez de gasolina, diesel e de alguns alimentos, além de uma inflação interanual de quase 25%, um recorde em 17 anos.

No primeiro turno eleitoral, a esquerda liderada por Evo Morales e Luis Arce ? rompidos pelo poder ? foi duramente castigada.

Aqui, trechos da entrevista com Quiroga:

Pergunta: Qual é seu plano econômico diante da crise?

Resposta: "Há dois buracos: o fiscal e o de balanço de pagamentos. O buraco fiscal você resolve parando a gastança e a roubalheira. Essa é a gastança: as viagens, os diários, os celulares e os gastos sem limite. Você tem que cortar a gastança e tem que resolver o problema do balanço de pagamentos, porque se não há dólares você não pode importar diesel e gasolina e as filas vão continuar (...).