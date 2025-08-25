Caroline Garcia encerra carreira com derrota no US Open

A tenista francesa Caroline Garcia, ex-número quatro do mundo, encerrou sua carreira profissional nesta segunda-feira (25) com uma derrota na primeira rodada do US Open para a russa Kamilla Rakhimova (65ª).

A jogadora nascida em Lyon perdeu por 6-4, 4-6 e 6-3 para Rakhimova, de 23 anos, na quadra 6 do Grand Slam de Nova York, o último de 2025.

Caroline Garcia, de 31 anos, foi derrotada três anos após chegar às semifinais do US Open e vencer o prestigiado WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada.