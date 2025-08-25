Conheça os principais filmes da 82ª edição do Festival de Veneza

Frankenstein, Vladimir Putin, empresários vingativos, uma guerra nuclear e, ao final, o Leão de Ouro.

O Festival de Veneza começa na quarta-feira (27) e estes são alguns dos filmes que marcarão a edição deste ano, a número 82, de 27 de agosto a 6 de setembro:

- Filmes em competição -

Vinte e um filmes competirão para conquistar o Leão de Ouro, o prêmio máximo do evento, que no ano passado foi conquistado por "O Quarto ao Lado" do diretor espanhol Pedro Almodóvar.